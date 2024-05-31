Белоусов: все попытки нанести РФ стратегическое поражение бесперспективны

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Все попытки нанести России стратегическое поражение не имеют перспективы. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны ОДКБ, сообщает ТАСС.

Он отметил, что с учетом опыта спецоперации на Украине проходит оптимизация боевой работы российской армии, развивается оборонно-промышленный комплекс, улучшается система обучения военных, совершенствуются навыки в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Белоусов уточнил, что Россия продолжит СВО и достигнет поставленных целей. Страна действует решительно и соразмерно угрозам своей безопасности, добавил он.

Ранее Белоусов рассказал, что украинская армия в мае потеряла свыше 35 тысяч человек и более 2,7 тысячи единиц вооружения. Потерями ВСУ стали 290 танков и боевых бронированных машин, 11 самолетов, четыре вертолета, 730 орудий полевой артиллерии и РСЗО, перечислил он.