Белоусов: ВС РФ отразили атаку на Крымский мост 10 ракетами ATACMS

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Вооруженные силы России отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ, передает ТАСС.

По его словам, украинские военные выпустили порядка 10 ракет ATACMS в сторону Крымского моста с подлетным временем менее двух минут. Благодаря отражению атаки удалось спасти сотни жизней, добавил Белоусов.

"Объединенная группировка продолжает освобождать новые регионы России от неонацистов и принимать меры по выполнению главной задачи – защиты населения РФ. Мы будем и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности", – заключил он.

Ранее российские системы ПВО в ночь на 15 мая сбили 10 ракет ATACMS над Крымом. Спустя время появилась информация, что в этот же день удалось уничтожить еще пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS над регионом.

