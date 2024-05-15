Российская ПВО сбила 10 ракет ATACMS над Крымом

Фото: Министерство обороны РФ

Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 10 ракет ATACMS над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что помимо американских оперативно-тактических ракет ATACMS, уничтоженных над Крымом, ВСУ атаковали территорию России с помощью двух французских управляемых авиабомб Hammer, двух американских противорадиолокационных ракет HARM и двух реактивных снарядов РСЗО "Ольха". Все они были уничтожены над территорией Белгородской области.

Кроме того, киевский режим атаковал беспилотниками Курскую область, где были уничтожены пять беспилотников и Брянскую область, где перехватили три БПЛА.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ВС РФ в ночь на 15 мая отразили массированную атаку с воздуха. По его словам, после отражения атаки обломки ракет упали в частном секторе. Он призвал ни в коем случае не подходить к частям сбитых ракет, так как рядом с ними возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов.

В Белгородской области из-за ночной атаки ВСУ травмы получили два человека. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом.