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Военные РФ отразили массированную атаку с воздуха на Севастополь
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
ВС РФ отразили массированную атаку с воздуха на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь", – написал он.
Губернатор уточнил, что силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".
Осколки одной из сбитых ракет упали в районе села Полюшко, где возникло возгорание, которое оперативно потушили.
Осколки другой ракеты упали в районе улицы Федоровской в частном секторе. Развожаев заявил, что тип сбитых ракет уточняется, поэтому возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов.
Он призвал ни в коем случае не подходить к частям сбитых ракет и сообщать о подобных находках по телефону 112.
Ранее Развожаев сообщал о работе систем ПВО в регионе. По Крымскому мосту временно перекрывали движение автотранспорта.
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