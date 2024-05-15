Военные РФ отразили массированную атаку с воздуха на Севастополь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ отразили массированную атаку с воздуха на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь", – написал он.

Губернатор уточнил, что силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".

Осколки одной из сбитых ракет упали в районе села Полюшко, где возникло возгорание, которое оперативно потушили.

Осколки другой ракеты упали в районе улицы Федоровской в частном секторе. Развожаев заявил, что тип сбитых ракет уточняется, поэтому возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов.

Он призвал ни в коем случае не подходить к частям сбитых ракет и сообщать о подобных находках по телефону 112.

Ранее Развожаев сообщал о работе систем ПВО в регионе. По Крымскому мосту временно перекрывали движение автотранспорта.

