Система ПВО сработала в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО работают в Севастополе, военные уничтожают воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности", – написал он.

Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Кроме того, по Крымскому мосту временно перекрыто движение автотранспорта, сообщает инфоцентр об оперативной ситуации на подходах к мосту.

В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимира Рогова, над Джанкоем и Севастополем сработала система противовоздушной обороны.