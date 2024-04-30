Рогов заявил, что ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что по предварительным данным, Киев применил для удара по полуострову несколько баллистических ракет ATACMS.

По словам Рогова, над Джанкоем и Севастополем сработала система противовоздушной обороны, он подчеркнул, что она "отработала на отлично".

В ночь на 30 апреля также было временно приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщалось в телеграм-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон тайно передал Киеву ракеты ATACMS еще в марте. При этом, по информации журналистов, Украина уже дважды использовала эти боеприпасы для "ударов глубоко в российском тылу".

Также, по данным прессы, Пентагон с разрешения президента США поставил Украине более 100 дальнобойных ракет. Байден тайно одобрил соответствующее решение в середине февраля, уточнили журналисты.

