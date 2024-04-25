NYT: Байден тайно отправил Украине более 100 ракет ATACMS повышенной дальности

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Пентагон с разрешения президента США передал Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS, сообщает RT со ссылкой на газету The New York Times.

По ее данным, Джо Байден тайно одобрил соответствующее решение в середине февраля.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон тайно передал Киеву ракеты ATACMS еще в марте. При этом, по информации журналистов, Украина уже дважды использовала эти боеприпасы для "ударов глубоко в российском тылу".

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что Киев может попытаться нанести удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту, получая финансовую поддержку США. По его словам, это можно назвать финансированием террористических актов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи Киеву. Украине планируют передать 60,84 миллиарда долларов.

