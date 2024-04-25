Алаудинов считает, что Киев может нанести удар ATACMS по Крымскому мосту

Фото: 123RF/komokvm

Киев может попытаться нанести удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту, получая финансовую поддержку Америки. Об этом заявил генерал-майор, заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"По сути своей это можно назвать финансированием террористических актов", – цитирует ТАСС Алаудинова.

По словам генерал-майора, пакет помощи Украине не рассчитан на то, чтобы она "могла совершить что-то сверхъестественное на поле боя". Он считает, что две трети денег останутся в США. Часть средств, в том числе в виде ATACMS и другого оружия, пойдет на помощь якобы Украине, подчеркнул он.

Алаудинов предполагает, что эти ракеты задействуют при совершении террористических актов на РФ. В свою очередь, российские военные будут делать все, чтобы противостоять этим атакам, заключил он.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи Киеву. Украине планируют передать 60,84 миллиарда долларов.

Палата представителей конгресса США 20 апреля утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине.