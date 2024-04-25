Посол Антонов заявил, что тайную передачу США ракет ATACMS Киеву нельзя оправдать

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Организованную исподтишка передачу США тактических ракет ATACMS Украине невозможно оправдать. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, из-за передачи данных ракет Киеву усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых регионов РФ и других российских городов.

Антонов также назвал циничными обещания украинских властей о том, что они не станут применять ракеты против целей на территории России.

"Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим?" – приводятся слова посла в телеграм-канале дипмиссии.

Дипломат обратил внимание, что даже те американские СМИ, которые настроены далеко не в пользу РФ, признают двуличие украинских властей и атаки ВСУ по российским городам.

Вместе с тем посол подчеркнул, что ракеты ATACMS, как и любое другое вооружение, не поможет победить РФ в данном конфликте. Он указал, что российские войска уже сбили несколько подобных ракет.

"Неужели здешние политики не боятся утонуть в трясине конфликта? Выбраться сухим из жуткого болота, впитавшего кровь простых солдат, у Вашингтона не получится", – заключил Антонов.

Ранее СМИ писали о том, что Вашингтон тайно передал оперативно-тактические ракеты ATACMS Киеву в марте этого года. По данным журналистов, Киев уже дважды использовал эти ракеты для ударов глубоко в российском тылу.

В свою очередь, в Пентагоне заявили, что поставка ракет держалась в тайне по просьбе украинской стороны.