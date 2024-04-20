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Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что удары Украины по территории России планируются в НАТО под руководством США. Его слова передает РИА Новости.

Он привел заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России. По словам парламентария, заявление главы Альянса –это тот редкий случай, когда он не соврал.

"Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары", – подчеркнул Ивлев.

Он считает, что именно натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят командно-штабные игры в интересах ВСУ на картах российских регионов – Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей.

Депутат добавил, что именно на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы обучают летчиков воздушных сил и специалистов ПВО Украины, а на танковых полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard.

Кроме того, именно спутники и беспилотники США обеспечивают передачу разведданных и навигационную поддержку HIMARS, Storm Shadow и ATACMS при нанесении ракетных ударов по мирным российским городам и селам.

В заключение Ивлев заявил, что фактически Столтенберг дал зеленый свет ВСУ на продолжение таких террористических атак.

Ранее генсек НАТО заявил, что возможные обстрелы Киева военных объектов внутри России – это "самооборона". Он отметил, что военные объекты РФ являются законной целью ВСУ, потому что Россия использует свои многочисленные и разнообразные возможности.

До этого СМИ писали, что украинская армия применила химическое оружие в районе Клещеевки в ДНР. По данным прессы, мог использоваться адамсит – отравляющее вещество, которое при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако. Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления и внезапную остановку дыхания.

