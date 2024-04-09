Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок оружия Украине на 12 апреля

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Российская сторона запросила на 12 апреля заседание Совбеза ООН по теме поставок на Украину западных вооружений. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Заседание начнется в 17:00 по московскому времени. По словам Полянского, представители западных стран, в свою очередь, запросили заседание в это же время 11 апреля по теме гуманитарной ситуации на Украине.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия готова обсуждать действительно серьезные предложения по Украине, которые будут основаны на учете законных интересов РФ.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если конгресс США не утвердит новый пакет помощи для Киева.