Байден продлил на год действие ряда антироссийских санкций

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Американский президент Джо Байден продлил на год действие антироссийских санкций, введенных ранее из-за "вредоносной деятельности российских властей", в том числе под предлогом вмешательства в избирательные процессы США и после начала СВО на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Согласно обнародованным документам, под "вредоносной деятельностью" подразумевается якобы "препятствование проведению свободных и демократических выборов и подрыв демократических институтов в США, их странах-союзниках и партнерах", а также "участие во вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий, направленных против США, их союзников и партнеров".

Американская администрация утверждает, что РФ якобы нарушала "устоявшиеся принципы международного права, в том числе территориальную целостность государств". В связи с этим Байден продлил действие некоторых санкций против РФ на год после 15 апреля этого года.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил информацию, что сейчас Евросоюз работает над 14-м пакетом санкций против РФ. По его словам, ограничения должны быть согласованы весной, а также направлены на борьбу против их обхода.

