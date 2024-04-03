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03 апреля, 13:00

Экономика

Ограничения против РФ превышают все вместе взятые санкции против других стран – Мишустин

Ограничения против РФ превышают все вместе взятые санкции против других стран – Мишустин

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Антироссийские санкции превышают все вместе взятые ограничения, введенные против других стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год.

При этом, по словам Мишустина, у России есть предпосылки, чтобы войти в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности. А ВВП страны продолжает расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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