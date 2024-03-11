Правительство РФ дополнительно выделило 1 млрд на программу социальной газификации

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Правительство России выделило еще один миллиард рублей на реализацию программы социальной газификации в 57 регионах страны. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"В 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 миллиард рублей. Средства получат 57 регионов", – говорится в сообщении.

Выделенные средства направят на субсидии для покупки оборудования и подключения домов к газовым сетям. Они распространятся на участников СВО и членов их семей, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных родителей и граждан с невысокими доходами. Размер выплаты составит не менее 100 тысяч рублей.

В 2023 году благодаря субсидиям к газовым сетям подключили более 12 тысяч зданий. Всего же с начала реализации программы к газу подключили более 500 тысяч частных домов.

До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным заявил, что задача по полной технически возможной газификации в России будет выполнена к 2030 году. В 2023 году были газифицированы более 400 населенных пунктов и построены 2 900 километров магистральных газопроводов.

