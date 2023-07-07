В ФАС предложили увеличить тарифы на газ в России на 8% с 1 июля 2024 года

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей на 8% с 1 июля 2024 года и с 1 июля 2025 года. Об этом сообщается в проекте приказа службы, который опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что в прошлый раз тарифы повысились 1 декабря 2022 года, индексация составила 8,5%. Предполагалось, что следующее повышение произойдет 1 июля 2024 года. Согласно прогнозам социально-экономического развития РФ, оно могло составить 7%.

"Новые оптовые цены на газ начнут действовать с 1 июля 2024 года. Таким образом, их изменение будет плановым и первым за полтора года", – сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

В ведомстве объяснили, что полученные средства направят на строительство новых газопроводов для потребителей и социальную газификацию регионов. Это позволит поддерживать реализацию инвестиционных и ремонтных программ, необходимых для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом. Это, в свою очередь, позволит предоставлять качественные услуги населению.

"Сейчас более 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет. Кроме того, индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной. Благодаря ей газ уже доведен до границ более чем 600 тысяч земельных участков", – подвели итог в министерстве.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об использовании альтернативных видов газа для газификации регионов России. Он заявил, что использование альтернативных источников энергии в виде сжиженных углеводородных газов, сжиженного природного газа, компримированного природного газа поможет снабжать население газом эффективнее.

До этого правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации. Ее распространили на медицинские и образовательные организации, которые теперь могут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.

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