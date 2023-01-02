В СФ разработали проект внедрения альтернативных видов газа для отдаленных регионов РФ

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Глава комитета СовФеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об использовании альтернативных видов газа для газификации регионов России. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

По словам Кутепова, в действующем законодательстве регулируется поставка и использование в целях газоснабжения населения и предприятий исключительно природного газа.

"В труднодоступных районах, субъектах РФ, на территории которых отсутствуют газораспределительные сети или эти сети не развиты, газификация с использованием природного газа экономически нецелесообразна", – считает сенатор.

Он заявляет, что использование альтернативных источников энергии в виде сжиженных углеводородных газов, сжиженного природного газа, компримированного природного газа поможет снабжать население газом эффективнее. Кроме того, Кутепов подчеркнул значительную экономию федеральных и местных бюджетов при использовании альтернативного газоснабжения.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия намерена не допустить роста цен на топливо выше инфляции в 2023 году. По его словам, за ценами внимательно будет следить Федеральная антимонопольная служба.

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