Правительство РФ установило предельные цены покупки "Газпромом" газа у СП

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Кабмин России зафиксировал предельные цены, выше которых "Газпром" не сможет приобретать газ и услуги у совместных предприятий (СП) с австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь предельная цена газа, который был добыт на ачимовских залежах Уренгойского месторождения, будет достигать 2 550 рублей за 1 тысячу кубических метра, газового конденсата – 16 370 рублей за тонну.

Предельные цены покупки газа и услуг "Газпромом" у этих СП "распространяются на обязательства, сроки исполнения которых наступили после 1 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Общее снижение цены за день составило более 16%.

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