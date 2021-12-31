Глава МИД Венгрии заявил, что "Газпром" не нарушал сроки и объемы поставок газа

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"Газпром" не нарушал контракты, сроки и объемы поставок газа в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто RT.

Он подчеркнул, что российская компания всегда была надежным партнером Венгрии.

"Насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что "Газпром" нарушал свои обязательства по поставкам газа... Россия соблюдает те контракты, которые подписывает "Газпром" с европейскими партнерами", – подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии считает, что обвинения европейских политиков из-за ситуации с дополнительными поставками связаны с коммерцией.

Ранее официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что обвинения "Газпрома" в недостаточных поставках газа в Европу являются беспочвенными и недействительными. По его словам, все проблемы в западной Европе создают себя сами.

