Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ и электроэнергию

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Евросоюз частично виновен в росте цен на газ и электричество в Европе. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью каналу TVN24.

Моравецкий выразил позицию, что Россия виновата в газовом шантаже. Его Москва осуществляет при помощи газопровода "Северный поток – 2", заявил политик. Он призвал власти ЕС отреагировать на это.

"Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе, а также развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе", – рассказал Моравецкий.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2" завершено.

В начале октября первую нитку трубопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Позднее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.