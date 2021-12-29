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Заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2" завершено. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания с Владимиром Путиным о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

"Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток – 2". И теперь и первая, и вторая нитки газопровода "Северный поток – 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации", – отметил Миллер.

В начале октября первую нитку трубопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

Позднее стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG.

