Запуск "Северного потока – 2" может быть отложен до марта 2022 года – СМИ

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Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" может быть перенесен на март следующего года из-за приостановки германским регулятором процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Ранее германский газовый регулятор сообщил о приостановке процесса сертификации оператора трубопровода "Северный поток – 2". Ожидается, что ведомство возобновит процедуру, если форма компании будет приведена в соответствие законодательству ФРГ.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.