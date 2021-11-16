Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока – 2" – СМИ

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Германский газовый регулятор приостановил процедуру сертификации оператора трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что ведомство возобновит сертификацию Nord Stream 2 AG, если форма компании будет приведена в соответствие законодательству Германии. Для этого оператор должен подать новую заявку на сертификацию.

"Процесс сертификации возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочки", – уточнил регулятор.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.