"Нафтогаз" подсчитал реальные потери Украины из-за "Северного потока – 2"

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Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, сколько составят ежегодные потери Украины в случае запуска российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

Согласно заявлению Витренко, после запуска трубопровода Украина начнет терять порядка двух миллиардов долларов в год.

"Это эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны", – уточнил глава "Нафтогаза".

В Киеве продолжают надеяться на блокировку российского газопровода, так как он угрожает мировой безопасности, подчеркнул Витренко. В этом вопросе Украина рассчитывает на помощь Соединенных Штатов.

"Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG. — Прим. ред.), потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия", – заявил украинский чиновник.

Ранее Витренко заявлял, что запуск "Северного потока – 2" увеличивает для Украины риск войны с Россией. По его словам, введение в эксплуатацию газопровода может сделать Киев более уязвимым, так как у Москвы больше не будет сдерживающего фактора.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.