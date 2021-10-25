СМИ узнали о соглашении "Нафтогаза" с Молдавией о поставках газа

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НАК "Нафтогаз" и Energocom подписали рамочное соглашение, согласно которому в случае необходимости в Молдавию будет поставлено до 700 миллионов кубометров газа, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник в украинском правительстве.

"Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозируемости поставок со стороны российского "Газпрома", – говорится в публикации.

Также известно, что "Нафтогаз" будет продавать импортный ресурс с прибылью для компании в случае необходимости.

Ранее в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. По словам вице-премьера Андрея Спыну, это необходимо для того, чтобы быть готовыми к любым ситуациям.

Стало известно, что поставки газа из РФ упали на треть, при этом цены выросли с 550 долларов за одну тысячу кубометров до 790 долларов за этот же объем. Это в пять раз выше, чем в среднем Молдавия платила в прошлом году.