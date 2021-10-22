Эксперт рассказала, как Молдавия сможет преодолеть энергокризис

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Молдавия не сможет преодолеть энергокризис без контракта с "Газпромом". Об этом сообщила экономический аналитик, эксперт молдавского Института развития и социальных инициатив Татьяна Ларюшина.

"Без контракта с "Газпромом" просто несерьезно говорить о "разруливании" энергетического кризиса. Другое дело, я не сомневаюсь, что высшее руководство страны заинтересовано в формировании взаимовыгодного сотрудничества между Молдавией и РФ, без этого невозможно нормальное и спокойное решение", – цитирует ее РИА Новости.

Она уточнила, что без этого невозможно решение и других угроз с точки зрения экономики. По словам эксперта, текущий кризис вызван нагромождением ошибок всех прошлых властей, которые не уделяли внимание проблемам.

Аналитик напомнила, что страна переживала подобную ситуацию в 1999 году, тогда причины были аналогичными: коррупция, некомпетентность и незрелость государственной верхушки. Государство ничего из этого не извлекло, 20 лет власти не пытались изменить ситуацию.

"Очень много зависит от молдавской стороны, вынужденной проводить переговоры в крайне невыгодных условиях, которые власти допустили сами. Скорее всего, нам предстоят тяжелые времена, у нас не будет легких решений", – заявила Ларюшина.

Ранее в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. По словам вице-премьера Андрея Спыну, это необходимо для того, чтобы быть готовыми к любым ситуациям.

Стало известно, что поставки газа из РФ упали на треть, при этом цены выросли с 550 долларов за одну тысячу кубометров до 790 долларов за этот же объем. Это в пять раз выше, чем в среднем Молдавия платила в прошлом году.