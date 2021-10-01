Аналитик объяснил рекордные цены на газ в Европе

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Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник назвал причины рекордного роста цен на газ в Европе.
В первую очередь эксперт указал на предстоящий период холодов.
"Это конъюнктурный всплеск, связанный с низким запасом в европейских подземных хранилищах голубого топлива, естественно, никто не хочет замерзать", – приводит его слова RT.
Также в европейском регионе ощущается недостаток объемов сжиженного природного газа. По словам Пасечника, американское топливо такого формата поступает преимущественно в Южную Америку, Азию и на внутренние нужды страны.
Кроме того, стоимость газа зависит и от долгосрочных контрактов. Эксперт привел в пример Венгрию, которая по новому соглашению с "Газпромом" получает до 80% топлива по ценам, привязанным к нефтяной корзине. Как следствие, страна защищена от шоковых перепадов цен.
1 октября цена газа в Европе побила очередной рекорд. Его стоимость достигла отметки почти 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
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