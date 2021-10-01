В Киеве заявили, что "Газпром" приостановил транзит в Венгрию через Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Оператор ГТС Украины" объявила, что российский "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"С начала новых газовых суток (07:00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 миллиона кубометров в сутки", – уточнил оператор.

Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что ранее Венгрия не один год получала газ через территорию Украины, обязательства ни разу не были нарушены. Он также раскритиковал "Газпром" за монополизацию газовых маршрутов.

Ранее в сентябре российская компания "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа, причем транзит будет осуществляться по Сербии и Австрии. Контрактные обязательства начали действовать с 1 октября.

