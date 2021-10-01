"Газпром" с 1 октября начнет поставки газа в Венгрию в обход Украины

Фото: depositphotos/Imagecom
"Газпром" с 1 октября начнет поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей.
Соответствующее соглашение было подписано 27 сентября в Будапеште. На церемонии присутствовали зампред правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Контракт предполагает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию.
На новые договоренности "Газпрома" и венгерской MVM CEEnergy Ltd негативно отреагировали в Киеве. Глава МИД Украины назвал это ударом и заявил, что ответом будет отмена межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на это заявила, что Будапешт не будет принимать участие в дискуссии между Москвой и Киевом по теме транзита газа и хочет, чтобы ее не вовлекали в этот спор.
В Киеве такую позицию назвали наглостью. Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что, по его мнению, целью нового соглашения является нанесение прямого ущерба Украине.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: