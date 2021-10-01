"Газпром" с 1 октября начнет поставки газа в Венгрию в обход Украины

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"Газпром" с 1 октября начнет поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей.

Соответствующее соглашение было подписано 27 сентября в Будапеште. На церемонии присутствовали зампред правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Контракт предполагает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию.

На новые договоренности "Газпрома" и венгерской MVM CEEnergy Ltd негативно отреагировали в Киеве. Глава МИД Украины назвал это ударом и заявил, что ответом будет отмена межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на это заявила, что Будапешт не будет принимать участие в дискуссии между Москвой и Киевом по теме транзита газа и хочет, чтобы ее не вовлекали в этот спор.

В Киеве такую позицию назвали наглостью. Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что, по его мнению, целью нового соглашения является нанесение прямого ущерба Украине.