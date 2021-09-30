В Киеве рассказали, как будут бороться с поставками газа в обход Украины

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Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Киева нет гарантий, что Россия не начнет договариваться с правительствами европейских стран о прямых поставках газа в обход Украины. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Politka-live.

"Никаких гарантий не существует, существует только политическая игра… На эту зиму до весны мы свое население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля. У нас в хранилищах закачано 18 миллиардов кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если РФ перекроет кран", – сказал он.

Ранее контракт на поставку газа подписали Венгрия и Россия. На церемонии присутствовали зампред правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.