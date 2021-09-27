"Газпром" подписал контракт с Венгрией на поставку газа

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Российская компания "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа, сообщает РИА Новости.

На церемонии подписания, которая состоялась в Будапеште, присутствовали зампред правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ранее Сийярто заявлял агентству, что контракт предполагает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию.

В соглашение, которое вступит в силу 1 октября, могут внести коррективы через 10 лет.

Ранее начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев заявил, что обвинения в недопоставках газа на рынок Европы являются абсурдными.

По его словам, к концу июля, согласно предварительным данным, добыча топлива компанией достигла 298,2 миллиарда кубометров с начала года. Этот показатель на 18,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

До этого представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины. По его словам, отказ российского "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь вызывает беспокойство.