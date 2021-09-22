США потребовали от РФ увеличить поставки газа в Европу через Украину

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Представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, отказ российского "Газпрома" забронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь вызывает беспокойство.
"В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину", – заявил Хохштейн.
Ранее Хохштейн заявил, что ограниченные поставки газа в страны Европы из РФ могут привести к тому, что в отдельных регионах его не хватит, чтобы отапливать дома. Также он отметил, что РФ пытается использовать ситуацию с газом в Европе в пользу "Северного потока – 2".
До этого сообщалось, что "Северный поток – 2" предоставит России огромные рычаги влияния на ряд европейских стран. Так считает директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.
6 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что была сварена последняя труба второй нитки газопровода.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
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