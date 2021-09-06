Nord Stream 2 AG уложил последнюю трубу второй нитки газопровода

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Оператор проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что сварена последняя труба второй нитки газопровода, передает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток – 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах", – говорится в сообщении.

Затем планируется осуществить стыковку секции газопровода, которая идет от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста. После этого специалисты проведут пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до конца этого года.

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что "Северный поток – 2" поспособствует удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка стран Европы в импорте природного газа, обеспечивая поставки на разумных условиях.

Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов.

Согласно этим документам, входящий на территорию ЕС газопровод должен либо частично принадлежать сторонней компании, либо частично заполняться альтернативным поставщиком газа.

В понедельник, 6 сентября, экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток – 2" завершится в ближайшие дни. Он отметил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке будут закончены на этой неделе.