Экс-глава OMV оценил сроки завершения строительства "Северного потока – 2"

Фото: depositphotos/maristos

Строительство газопровода "Северный поток – 2" завершится в ближайшие дни. Такое мнение выразил экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

Он сообщил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке будут закончены на этой неделе.

Кроме того, Зеле добавил, что поставки по газопроводу могут начаться уже в этом году. Такое заявление ранее сделал глава "Газпрома". Экс-глава OMV отметил, что его прогноз такой же.

"Это сказал Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз", – сказал Зеле в интервью ТАСС.

Он также отметил, что поставки газа по "Северному потоку – 2" не исключают продолжения транзита через Украину. По мнению Зеле, с точки зрения логистики нет смысла перекачивать все объемы газа только по северному маршруту.

До этого гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Украина нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году.