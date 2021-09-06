Экс-глава OMV оценил сроки завершения строительства "Северного потока – 2"

Фото: depositphotos/maristos
Строительство газопровода "Северный поток – 2" завершится в ближайшие дни. Такое мнение выразил экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Он сообщил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке будут закончены на этой неделе.
Кроме того, Зеле добавил, что поставки по газопроводу могут начаться уже в этом году. Такое заявление ранее сделал глава "Газпрома". Экс-глава OMV отметил, что его прогноз такой же.
"Это сказал Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз", – сказал Зеле в интервью ТАСС.
Он также отметил, что поставки газа по "Северному потоку – 2" не исключают продолжения транзита через Украину. По мнению Зеле, с точки зрения логистики нет смысла перекачивать все объемы газа только по северному маршруту.
До этого гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Украина нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: