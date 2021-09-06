Немецкий политолог назвал условие отказа от решения суда по "Северному потоку – 2"

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Решение суда в Дюссельдорфе не выводить "Северный поток – 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза является сомнительным, от этих требований откажутся, например, в условиях предстоящей холодной зимы, считает немецкий политолог Александр Рар.

"Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс", – приводит слова эксперта "Московский комсомолец".

Он также рассказал, что существует опасность того, что "морально и физически устаревшая" украинская ГТС даст сбой. В этом случае оба "Северных потока" – первый и второй – станут спасением для Европы.

"Когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях", – добавил политолог.

Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов. Согласно этим документам, входящий на территорию ЕС газопровод должен либо частично принадлежать сторонней компании, либо частично заполняться альтернативным поставщиком газа.

В понедельник, 6 сентября, экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток – 2" завершится в ближайшие дни. Он отметил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг "сказал однозначно", что работы по прокладке будут закончены на этой неделе.

Он также спрогнозировал сохранение высоких цен на газ в Европе предстоящей зимой из-за низкого заполнения подземных хранилищ.