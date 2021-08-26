В Киеве заявили, что будут настаивать на санкциях против оператора "Северного потока – 2"

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Киев будет просить Вашингтон ввести санкции против компании Nord Stream AG, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции", – сказал Витренко в интервью украинскому телеканалу "24".

Накануне компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока – 2" от требований газовой директивы ЕС. Речь идет о нормах, предполагающих разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В документе говорится, что добывающая компания не может владеть трубопроводом, по которому осуществляется доставка ее газа.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, иначе ФРГ будет выступать за санкции.

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера. Позиция правительства ФРГ возмутила многих пользователей сайта.

Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.

