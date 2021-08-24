В ФРГ возмутились гарантиями Украине из-за "Северного потока – 2"

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Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в отношении РФ будут введены санкции, если Москва станет использовать газопровод "Северный поток – 2" в качестве политического оружия.

Так, пользователь с ником Aleksandar отметил, что благодаря газопроводу "Газпром" избавляется от платы за транзит, что должно положительно сказаться на расходах немцев на отопление.

"Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так "Газпром" не несет ответственности за украинский бюджет", – написал пользователь с ником Aleksandar.

В свою очередь, пользователь BeckySharp подчеркнул, что его возмущает позиция правительства ФРГ.

"Как будто с "Северным потоком" мы совершили какое-то преступление и теперь должны из-за него перед всеми извиняться и кому-то что-то компенсировать", – написал BeckySharp.

Пользователь с ником PioNier задался вопросом, почему ФРГ должна отвечать за бюджет Украины.

"Это в Киеве должны озаботиться получением иных доходов в случае снижения платы за транзит", – написал PioNier.

Ранее Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не должен использоваться "как оружие", иначе ФРГ будет выступать за санкции. Об этом она сказала после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам канцлера, ФРГ "очень серьезно" относится к переживаниям Украины, связанным с проектом.

До этого президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американским властям вводить санкции против российских энергетических проектов, в частности "Северного потока – 2".