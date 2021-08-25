Nord Stream 2 проиграла дело об освобождении "Северного потока" от требований директивы ЕС

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Компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока – 2" от требований газовой директивы ЕС. Речь идет о нормах, предполагающих разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, сообщает агентство Bloomberg.

В документе сказано, что добывающая компания не может владеть трубопроводом, по которому осуществляется доставка ее газа.

При эттом в Nord Stream 2 AG сообщили, что компания приняла к сведению решение суда ФРГ не освобождать "Северный поток – 2" от положений газовой директивы ЕС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, иначе ФРГ будет выступать за санкции.

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера. Позиция правительства ФРГ возмутила многих пользователей сайта.