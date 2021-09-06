Экс-глава OMV спрогнозировал сохранение высоких цен на газ в Европе зимой

Фото: depositphotos/63ru78

Предстоящей зимой цены на газ в Европе могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ. Таким прогнозом поделился экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

"Я исхожу из того, что в следующий газовый год мы войдем с относительно низким уровнем объема газа в хранилищах, поэтому на эту зиму я бы поставил на высокие цены на газ, <...> думаю, они сохранятся", – сказал он в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.

Зеле пояснил, что рекордный уровень цен на газ даже летом связан с аномально низкими температурами в начале текущего года.

"Даже в апреле и мае температуры были на самом низком уровне за последние 30–40 лет. И именно поэтому <...> текущие объемы газа в хранилищах меньше объемов прошлых лет", – объяснил он.

Зеле также выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток – 2" завершится в ближайшие дни. Он отметил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг "сказал однозначно", что работы по прокладке будут закончены на этой неделе.

По мнению экс-главы OMW, своевременный ввод в эксплуатацию российского газопровода позволил бы избежать проблем с заполняемостью подземных хранилищ газа в Европе.

"Если бы проект не был политически приторможен, у нас была бы возможность, например, скомпенсировать те меньшие объемы, которые пришли из Уренгоя из-за поврежденной конденсатной установки", – подчеркнул Зеле.

Он также отметил, что поставки газа по "Северному потоку – 2" не исключают продолжения транзита через Украину. По мнению Зеле, с точки зрения логистики, нет смысла перекачивать все объемы газа только по северному маршруту.

В четверг, 2 сентября, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что газ по "Северному потоку – 2" может быть поставлен уже в ближайший отопительный сезон. Он отметил, что российской стороной созданы все мощности, которые необходимы для запуска газопровода.

До этого гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Украина нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году.