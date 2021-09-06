Экс-глава OMV спрогнозировал сохранение высоких цен на газ в Европе зимой

00:11
Фото: depositphotos/63ru78
Предстоящей зимой цены на газ в Европе могут остаться высокими из-за низкого заполнения подземных хранилищ. Таким прогнозом поделился экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
"Я исхожу из того, что в следующий газовый год мы войдем с относительно низким уровнем объема газа в хранилищах, поэтому на эту зиму я бы поставил на высокие цены на газ, <...> думаю, они сохранятся", – сказал он в интервью ТАСС за несколько дней до ухода с поста.
Зеле пояснил, что рекордный уровень цен на газ даже летом связан с аномально низкими температурами в начале текущего года.
"Даже в апреле и мае температуры были на самом низком уровне за последние 30–40 лет. И именно поэтому <...> текущие объемы газа в хранилищах меньше объемов прошлых лет", – объяснил он.
Зеле также выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток – 2" завершится в ближайшие дни. Он отметил, что исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг "сказал однозначно", что работы по прокладке будут закончены на этой неделе.
По мнению экс-главы OMW, своевременный ввод в эксплуатацию российского газопровода позволил бы избежать проблем с заполняемостью подземных хранилищ газа в Европе.
"Если бы проект не был политически приторможен, у нас была бы возможность, например, скомпенсировать те меньшие объемы, которые пришли из Уренгоя из-за поврежденной конденсатной установки", – подчеркнул Зеле.
Он также отметил, что поставки газа по "Северному потоку – 2" не исключают продолжения транзита через Украину. По мнению Зеле, с точки зрения логистики, нет смысла перекачивать все объемы газа только по северному маршруту.
В четверг, 2 сентября, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что газ по "Северному потоку – 2" может быть поставлен уже в ближайший отопительный сезон. Он отметил, что российской стороной созданы все мощности, которые необходимы для запуска газопровода.
До этого гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Украина нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: