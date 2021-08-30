Цена газа в Европе превысила 600 долларов за 1 тыс кубометров

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30 августа в ходе торгов в Европе цена за 1 тысячу кубометров газа превысила 600 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В преддверии отчета "Газпрома" за первое полугодие стоимость октябрьского фьючерса по голландскому спотовому индексу TTF выросла до 600,3 доллара за тысячу кубометров, что соответствует 49,26 евро за мегаватт/час.

Ранее, 18 августа, цена газа в Европе рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа по "Северному потоку – 2". Соответствующую информацию опубликовал немецкий газотранспортный оператор Gascade, который обслуживает сухопутный отвод трубопровода, однако позже опроверг ее.

Тогда сентябрьский фьючерс на ICE Futures просел с 570 до 515 долларов за тысячу кубометров. Позднее цена восстановилась примерно до 550 долларов.

