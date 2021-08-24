Венгрия заключит 15-летний договор с "Газпромом" уже осенью

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Осенью Венгрия будет готова заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом" о поставках российского природного газа в Венгрию. Он будет действовать 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

"В скором времени заканчивается наш долгосрочный договор о поставках природного газа из России, и мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом", – сообщил Сийярто на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии уточнил, что на данный момент документ находится на заключительной стадии. В понедельник в Санкт-Петербурге Сийярто и глава "Газпрома" Алексей Миллер планируют обсудить последние детали.

"Думаю, что осенью мы сможем заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими, приемлемыми условиями, чтобы обеспечить энергобезопасность страны", – отметил министр.

Ранее сообщалось, что в Европе цена на газ обновила рекорд. Она превысила 585 долларов за тысячу кубометров.