В МИД сообщили о готовности РФ к прекращению транзита газа через Украину

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Россия готова к прекращению транзита газа через территорию Украины. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

Спикер выразил уверенность, что РФ способна выполнить все свои обязательства по поставкам газа в страны Европы.

"Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее", – подчеркнул Биричевский.

Дипломат при этом отметил, что пока речи о прекращении транзита газа через Украину не идет.

Ранее Владимир Путин на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что строительство газопровода "Северного потока – 2" близится к завершению, осталось проложить 15 километров по морю.

Глава государства добавил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года. Однако нужно понимание того, сколько газа страна хочет закупать.

В свою очередь, Меркель отметила, что "Северный поток-2" не должен использоваться "как оружие", иначе ФРГ будет выступать за санкции.