В Европе цена на газ обновила рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Цена на газ в Европе впервые превысила 585 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум. Об этом говорят данные торгов.
Этому предшествовало решение "Газпрома" забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF утром была на уровне 550 долларов за тысячу кубометров. Отметки в 586,3 доллара она достигла после объявления итогов аукциона.
Из всего объема допмощностей, который предложил Киев, "Газпром" выкупил на сентябрь лишь 4%. В предыдущие месяцы компания приобретала их все.
Ранее эксперты Bank of America рассказали, что цены на газ в Европе бьют рекорды из-за роста спроса на газ и одновременного снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Цена на СУГ на бирже бьет рекорды
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