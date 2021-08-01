17:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Якутске произошла утечка газа на подземном газопроводе. Специалисты ликвидируют аварию, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По сообщению пресс-службы, под автострадой по улице 50 лет Октября случилась утечка газа на подземном газопроводе низкого давления диаметром 300 мм. Погибших и пострадавших нет, как и угрозы зданиям, расположенным вблизи аварии.
"На месте утечки газа работают четыре бригады управления газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз". Жилые дома и социально значимые объекты под ограничение газа не попали. Эта ветка газопровода является резервным трубопроводом для обеспечения газа ГРЭС-1 города Якутск, на жизнеобеспечение объекта утечка газа не повлияла", – сказано в сообщении МЧС.
Движение транспорта на данном участке дороги временно ограничено, выставлен пост пожарной безопасности. К месту аварии также прибыли подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона.
Ранее три человека пострадали при взрыве газа в Махачкале. Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме.
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