Новости России: в Пермском крае загорелся газопровод "Уренгой – Центр-2"

В Пермском крае загорелся газопровод "Уренгой – Центр-2". В небо взвился огненный факел высотой до 20 метров. Авария случилась у реки Сылва недалеко от деревни Заборье. Там произошел разрыв трубы газопровода, после чего газ воспламенился. А потом пламя перекинулось на сухую траву и кустарник. Всего огонь охватил территорию в 2 гектара. Сейчас его тушат более 20 спасателей и спецтехника. По последней информации, утечку газа удалось локализовать.

В коридорах власти Новороссийска подрались две чиновницы. В городской мэрии одна женщина схватила другую за горло. После этого поединка видео разлетелось по соцсетям. Пользователи узнали обеих. Первая – это начальник Управления по развитию новых и ранее застроенных территорий Новороссийска Людмила Обламская. А ее оппонентом оказалась руководитель отдела по организационной работе мэрии Лилиана Фонарева. Драка случилась сразу после совещания с первым вице-губернатором Кубани. На нем обсуждали проблемы обманутых дольщиков.

Следователи из Санкт-Петербурга проверяют видео с женщиной, которая прогоняла с площадки детей с аутизмом. Они своим видом, якобы, пугают ее внучку, потому, по ее мнению, должны сидеть в своих "карантинах". Героиню видео узнали соседи и начали писать ей в соцсети. Женщина почти сразу удалила свой аккаунт. Известно, что она живет в Красносельском районе Петербурга, воспитывает 4-летнюю внучку. Растит из нее модель, потому постоянно водит на показы и съемки.

В Ленинградской области участники крестного хода напали на полицейского. Они ударили стража порядка древком флага, когда он сделал им замечание. По словам полицейского, верующие – двое мужчин и женщина – были навеселе. По другим данным, конфликт произошел с компанией, которая еще не отошла от празднования Дня Военно-Морского флота, и ударила полицейского древком Андреевского Флага. Троицу задержали и доставили в отделение.