На берегу Каспийского моря обнаружили больше 150 мертвых тюленей

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Ученые из Москвы и Дагестана за два дня обнаружили на берегу Каспийского моря, недалеко от Махачкалы, больше 150 тел мертвых тюленей. Об этом ТАСС сообщил координатор природоохранных программ научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров.

"Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа", – поделился Никифоров.

Уточнятся, что некоторые особи были найдены без шкур, были и те, что запутались в рыболовных сетях. Как отметили ученые, говорить о причинах случившегося пока рано – для этого нужен постоянный мониторинг и комплексное исследование. У погибших тюленей взяли образцы тканей, чтобы определить их возраст и структуру популяции. Никифоров также добавил, что раньше количество нерп в Каспийском море превышало миллион, теперь же их предположительно от 50 до 70 тысяч.

В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил Каспийскому тюленю статус находящегося под угрозой исчезновения. А в 2020 году вид был занесен в Красную книгу России.

В середине марта в Лос-Анджелесе прибоем на берег выбросило кита. Животное несколько часов не могли оттащить в воду, где затем он ожидал специалистов и ветеринаров. Тем не менее спасти гиганта не удалось.

