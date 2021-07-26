Москвичам пообещали комфортную для работы и отдыха погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первые дни рабочей недели в Москве не будет дождей, а воздух может прогреться до +29 градусов. Об этом в разговоре с RT рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В начале рабочей недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков в понедельник и во вторник не ожидается. Лишь в среду к вечеру может местами собраться кратковременный дождь", – сообщила она.

Позднякова отметила, что в понедельник, 26 июля, воздух прогреется до +25...+27 градусов, во вторник температура может подняться до +29 градусов. Вместе с тем более теплыми станут ночи – +14...+16 градусов в Москве, в центре – до +19.

Метеоролог уточнила, что погода будет комфортной за счет слабого ветра.

"Во второй половине дня или к вечеру в среду характер погоды начнет меняться, атмосферное давление будет понижаться, постепенно власть над погодой перейдет к атлантическому циклону. Правда, мы будем находиться в его южной, самой теплой части", – рассказала главный специалист метеобюро столицы.

Она рассказала, что в среду, четверг и пятницу ветер усилится, однако опасности подобное усиление не представляет. Днем по-прежнему будет тепло – +25...+27, что на пару градусов выше климатической нормы.

Позднякова указала на высокую вероятность сохранения теплой погоды с дождями различной интенсивности в первую пятидневку августа.

Что касается середины последнего летнего месяца, то из-за сокращающейся продолжительности светового дня вероятность сильной жары уменьшается, заключила специалист.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что купальный сезон в столичном регионе продолжится в августе. Примета о его закрытии после Ильина дня, который празднуется 2 августа, в этом году будет неактуальной.

