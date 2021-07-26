Москвичам пообещали комфортную для работы и отдыха погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В первые дни рабочей недели в Москве не будет дождей, а воздух может прогреться до +29 градусов. Об этом в разговоре с RT рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В начале рабочей недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков в понедельник и во вторник не ожидается. Лишь в среду к вечеру может местами собраться кратковременный дождь", – сообщила она.
Позднякова отметила, что в понедельник, 26 июля, воздух прогреется до +25...+27 градусов, во вторник температура может подняться до +29 градусов. Вместе с тем более теплыми станут ночи – +14...+16 градусов в Москве, в центре – до +19.
Метеоролог уточнила, что погода будет комфортной за счет слабого ветра.
"Во второй половине дня или к вечеру в среду характер погоды начнет меняться, атмосферное давление будет понижаться, постепенно власть над погодой перейдет к атлантическому циклону. Правда, мы будем находиться в его южной, самой теплой части", – рассказала главный специалист метеобюро столицы.
Она рассказала, что в среду, четверг и пятницу ветер усилится, однако опасности подобное усиление не представляет. Днем по-прежнему будет тепло – +25...+27, что на пару градусов выше климатической нормы.
Позднякова указала на высокую вероятность сохранения теплой погоды с дождями различной интенсивности в первую пятидневку августа.
Что касается середины последнего летнего месяца, то из-за сокращающейся продолжительности светового дня вероятность сильной жары уменьшается, заключила специалист.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что купальный сезон в столичном регионе продолжится в августе. Примета о его закрытии после Ильина дня, который празднуется 2 августа, в этом году будет неактуальной.
"Утро": до 26 градусов тепла ожидается в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: