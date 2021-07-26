Купальный сезон в столичном регионе продолжится в августе – Гидрометцентр

Фото: Москва 24
Купальный сезон в столичном регионе продолжится и в августе, примета о его закрытии после Ильиного дня, который празднуется 2 августа, в этом году будет неактуальной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, сейчас температура воды в Москве и Подмосковье составляет 22 градуса тепла, в ближайшее время, по прогнозам синоптиков, она должна стать еще выше.
"Существует поверье, что купальный сезон завершается в Ильин день, но это не так. Сейчас температура воды в Москва-реке +22 градуса, и дальше будет очень теплая неделя, вода еще прогреется. <...> Пока можно планировать отдых на природе смело и после Ильиного дня", – приводит слова Вильфанда ТАСС.
Научный руководитель Гидрометцентра России также отметил, что о точных сроках завершения купального сезона будет объявлено позже.
Купальный сезон в столице в этом году открыли 20 июня, когда вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов.
В летнее время столичные спасатели усиливают патрулирование водных объектов. В общей сложности в городе функционируют 24 поисково-спасательные станции, на которых работают свыше 330 спасателей на воде. Для патрулирования используются быстроходные спасательные катера.
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