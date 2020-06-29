В Российском союзе спасателей рассказали о правилах безопасного поведения на воде

Желание охладиться в жаркую погоду порой толкает людей на необдуманные поступки. С начала лета, по данным МЧС России, по стране зарегистрировали более 700 несчастных случаев, связанных с купанием в необорудованных местах или в состоянии опьянения. Рассказываем, каких правил следует придерживаться, чтобы отдых на воде не закончился ЧП.



Опасная вода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жаркая летняя погода и ослабление в ряде регионов ограничительных мер, связанных с коронавирусом, подтолкнули людей с удвоенным стремлением выезжать отдыхать на природу, поближе к водоемам. При этом некоторые пренебрегают даже простыми правилами безопасности, что приводит к трагическим последствиям.

Так с начала лета, по данным МЧС России зарегистрировано свыше 700 происшествий. Об этом спасатели рассказали газете "Известия".

"Большая часть которых связана с купанием граждан в необорудованных местах или в состоянии опьянения, оставлением детей без контроля взрослых, а также с нарушением правил при пользовании маломерными судами", – рассказали в МЧС России.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что жертв могло бы быть больше, однако спасателям удалось помочь более 1 800 человек (эти данные включают в себя и зимний период. – Прим. ред.)

Лидером опасной "гонки" стал Приволжский федеральный округ, в котором число жертв отдыха на воде перевалило за 140 человек.





из сообщения пресс-службы МЧС России Количество смертей на воде увеличилось в Татарстане, Башкортостане и Чувашии. С началом школьных каникул стало больше трагедий на воде с детьми (по сравнению с прошлым годом) в Ленинградской, Кировской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Тюменской областях.

Чтобы обезопасить отдыхающих, ежегодно перед началом купального сезона Госинспекция по маломерным судам МЧС России проверяет пляжи на наличие и укомплектованность станций подготовленными спасателями, оценивает техническое состояние вышек, мостков и других сооружений для схода и прыжков в воду, детских купален.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

"Обязательными требованиями являются обозначение границы заплыва в местах купания, а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва и отсутствие пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся", – добавили в пресс-службе ведомства.



Всего в России в 2020 году открылось около 3,5 тысяч пляжей, из которых почти треть – в Краснодарском крае (свыше 500) и Крыму (более 450). В 2019 году таких мест для отдыха было чуть больше – 3 780.



На фоне режима повышенной готовности в связи с коронавирусом столичные пляжи пока официально не открылись. Однако Роспотребнадзор из-за жаркой погоды и в связи с поэтапным снятием ограничений в Москве проводит мониторинг санитарного состояния территорий. Всего проверили девять зон отдыха с купанием и 43 без него. Ведомство сообщает, что вода только в четырех из девяти водоемов соответствуют санитарным нормам:



озеро "Школьное" (ЗелАО);

озеро "Черное" (ВАО);

озеро "Белое" (ВАО);

"Большой городской пруд" (ЗелАО).

Несоответствия

коронавируса не обнаружили

Какие меры предосторожности нужно соблюдать?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

в качестве воды выявили на следующих объектах: "Тропарево" (ЮЗАО), озеро "Мещерское" (ЗАО), пляж "Левобережный" (САО), "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" (СЗАО). Кроме того, уточняется, что при вирусологическом исследовании 106 проб воды РНКни в одном водоеме.

Член высшего совета Российского союза спасателей (РСС) и председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РСС Юрий Пивненко в разговоре с Москвой 24 призвал людей в первую очередь не купаться в местах, где это делать запрещено.

"Где висит табличка с надписью "купаться запрещено", людям нужно понимать, что она не висит там просто так. Значит, это место потенциально опасно, значит, в этом месте что-то не так. Человек там может нарваться на какую-то строительную конструкцию, особенно в карьерах, или же подхватить что-то", – объяснил эксперт.

Также Пивненко подчеркнул, что нельзя заходить в воду в состоянии опьянения, поскольку риск захлебнуться в такой ситуации крайне высок.





Юрий Пивненко член высшего совета Российского союза спасателей Сам процесс утопления в общем-то мгновенный: два глотка воды и один из этих глотков попадает в дыхательные пути, все, вы уже обездвижены, а еще если в состоянии опьянения, то тем более вы потенциальный нежилец.

Кроме того, по словам эксперта, находясь на пляже, из-за ситуации с COVID-19 крайне важно соблюдать безопасное расстояние в 1,5–2 метра от других людей. "Сейчас же можно коронавирус или любую другую инфекцию подхватить. Нам врачи уже разъяснили, как и от чего заражаются, поэтому, отдыхая на пляжах, важно соблюдать дистанцию", – добавил Пивненко.

Вместе с тем специалист порекомендовал не оставлять детей без присмотра и всегда быть рядом, особенно когда они находятся в воде.

"Детей не отпускайте одних, следите за ними, что они делают, как они делают. Контролируйте, не думайте, что ребенок всему научился и нормально плавает. В то же время учите детей плавать, нырять, пусть в водные игры играют, но под присмотром", – пояснил собеседник Москвы 24.

При нахождении на пляже также важно наблюдать за своим самочувствием, добавил Пивненко. Если человек почувствовал головокружение, головные боли или же у него появились любые непривычные и неприятные ощущения, лучше всего покинуть пляж, уверен эксперт.

В свою очередь, председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин призвал россиян внимательнее относиться к себе и своим детям во время отдыха у воды, особенно если речь идет о поездке в отпуск на юг. По словам эксперта, важно дать возможность организму акклиматизироваться.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"У нас короткий отпуск, все стараются от жизни взять все, но в первые день-два стоит как можно больше находиться в тени, мазаться кремами, прятать детей в тенек. Также важно помнить, что загар кожу сушит, поэтому до загара нужно использовать защитный крем, а после – увлажняющий. Не забывать про банальные панамы и шляпки, чтобы на солнце не напекло", – сказал Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" В самую середину дня следует воздержаться от нахождения на солнце. Если вы пришли на пляж на весь день, то в середине дня, в два-три часа дня, может, чуть раньше, посидите в тени. Утром и вечером можно спокойно позагорать.

Гринин также подчеркнул, что многие думают, будто в воде они защищены от солнца, но это коварное заблуждение, поскольку кожа в такие периоды может сгореть.

Кроме того, следя за детьми, взрослым не стоит забывать и о себе, отметил специалист. Например, Гринин порекомендовал резко не окунаться в воду после жары. "Это повышенная нагрузка на сердце, даже если мы просто плюхнемся на мелководье. Если человек еще перед этим употребил какое-то количество алкоголя, то это может спровоцировать повышенную нагрузку на сердце и даже сердечный приступ", – предостерегает собеседник Москвы 24.

Эксперт добавил, что чаще всего такое случается не с теми, у кого имеются проблемы с сердцем, а с вполне здоровыми и крепкими людьми.

Гринин напомнил и о важности питьевого режима во время отдыха на пляже, поскольку на солнце человек потеет и происходит обезвоживание организма. По словам специалиста, важно пить именно воду, а не газировку. Если же воды совсем не хочется, можно просто прополоскать ей рот и выплюнуть, посоветовал он.





Соболева Илона