Роспотребнадзор не нашел коронавирус ни в одном из водоемов столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коронавирус не выявили ни в одном из водоемов на территории столицы. Об этом заявили представители московского управления Роспотребнадзора.

"При вирусологическом исследовании 106 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоеме", – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Уточняется, что в ходе исследования песка было установлено его соответствие санитарным нормативам во всех зонах отдыха с купанием.

Так, на контроле Роспотребнадзора находится в настоящий момент 52 зоны отдыха, при этом в девяти можно купаться. Проверка показала, что вода отвечает установленным нормам в "Школьном озере", "Черном озере", "Большом городском пруду", а также "Белом озере".

В пяти купальных водоемах города выявлены несоответствия качества воды.

В России выявлено 620 794 случая COVID-19, вылечились 384 152 человека, скончался 8 781.

Ранее пляжный сезон открыли в Строгине. Как рассказывал спасатель международного класса Сергей Щетинин, при подобном формате отдыха следует проявлять особую осторожность.