Роспотребнадзор не нашел коронавирус ни в одном из водоемов столицы

15:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Коронавирус не выявили ни в одном из водоемов на территории столицы. Об этом заявили представители московского управления Роспотребнадзора.
"При вирусологическом исследовании 106 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоеме", – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Уточняется, что в ходе исследования песка было установлено его соответствие санитарным нормативам во всех зонах отдыха с купанием.
Так, на контроле Роспотребнадзора находится в настоящий момент 52 зоны отдыха, при этом в девяти можно купаться. Проверка показала, что вода отвечает установленным нормам в "Школьном озере", "Черном озере", "Большом городском пруду", а также "Белом озере".
В пяти купальных водоемах города выявлены несоответствия качества воды.
В России выявлено 620 794 случая COVID-19, вылечились 384 152 человека, скончался 8 781.
Ранее пляжный сезон открыли в Строгине. Как рассказывал спасатель международного класса Сергей Щетинин, при подобном формате отдыха следует проявлять особую осторожность.
Из-за аномальной жары москвичи поспешили открыть купальный сезон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: