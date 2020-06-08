Вода в некоторых водоемах Москвы прогрелась до 20 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воды в отдельных столичных водоемах поднялась до 20 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент ГОЧСиПБ.

Наиболее теплыми оказались Терлецкие пруды и водоемы в Зеленограде. Самая низкая температура воды зафиксирована на участке Москвы-реки в районе Кунцево – всего 10 градусов.

Кроме того, специалисты оценили заливы и поймы на реке, а также внутренние водоемы ЮАО. В обоих случаях отметка термометра превышает 15 градусов.

Купальный сезон в столице пока не открыт. Когда горожан начнут пускать на водоемы, пока неизвестно, но уточняется, что этот вопрос будет рассмотрен в сочетании с полной отменой ограничений.

На берегах столичных водоемов также работают спасатели. Они отслеживают случаи прогулок детей возрастом до 14 лет у воды без присмотра и проводят профилактические беседы.

